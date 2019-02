Wie wil meespelen in de nieuwe theatervoorstelling Mammoet?

Het theaterstuk Mammoet wordt geproduceerd door de makers van de succesvolle voorstelling Het Pauperparadijs. Mammoet gaat over spiritueel leider Anwar en zijn vrouw Freya. Zij worstelen met zichzelf en met allerlei grote idealen. Het publiek wordt meegenomen op de heilige mammoetjacht. Het theaterstuk is volgens Van Til een oeroude vertelling, die tegelijkertijd ook hedendaagse dilemma's blootlegt.

Paul Kooij en Gusta Geleynse spelen de hoofdrollen in het stuk. De volledige cast wordt binnenkort bekendgemaakt. De theatermakers zijn ook nog op zoek naar mensen die een rol willen spelen in het ensemble. "We zoeken spelers van minimaal 16 jaar oud die het leuk vinden om mee te doen", vertelt coördinator Esther van Til.De acteurs in het ensemble moeten meespelen en -zingen. In totaal zijn er zo'n zestig mensen nodig. "We spelen enkele tientallen voorstellingen, dus ik kan mij voorstellen dat mensen denken: Oeh, dat is een lange periode. Daarom zoeken we geïnteresseerden die in ongeveer de helft van de voorstellingen kunnen meedoen. Dus we hebben twee keer een groep van dertig man nodig."Hoe goed moet je eigenlijk zijn om mee te kunnen spelen in het ensemble? Van Til vindt het lastig om dat te omschrijven. "Laat ik het zo zeggen: je moet mobiel zijn. Je moet goed van de ene naar de andere kant kunnen bewegen. Maar je hoeft niet enorm goed te kunnen dansen of enorm atletisch te zijn hoor."Geïnteresseerden kunnen zich opgeven door te mailen naar esther.vantil@pauperparadijs.nl. De audities zijn op 30 en 31 maart. Waar die precies worden gehouden, is nog niet duidelijk. "We kijken nog eventjes waar iedereen vandaan komt om zo een goede locatie te kiezen."De mensen die uiteindelijk uitgekozen worden, moeten niet alleen in de zomer beschikbaar zijn, maar ook voor de repetities. Het eerste repetitieweekend staat gepland in april, daarna volgen er nog drie. Bovendien wordt in juli ook nog een hele week gerepeteerd.