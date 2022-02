De Week van Drenthe: lichaam in dakkoffer in kanaal en voor Asser kazerne dreigt sluiting

Een lichaam in een dakkoffer, schokkend nieuws voor de kazerne in Assen en een fijne boodschap voor theaters en bioscopen. In De Week van Drenthe blikken we terug op een veelbewogen nieuwsweek.

Op maandag meldt de politie dat er die middag een lichaam is gevonden in het water van het Oranjekanaal bij Orvelte. De dagen erna wordt meer duidelijk. Het lichaam van een vrouw zat in een dakkoffer die waarschijnlijk al in het weekend was gedumpt. Via het tv-programma Opsporing Verzocht wordt er aandacht voor de zaak gevraagd, het levert 38 tips op. Op vrijdag wordt een 52-jarige man uit Assen, hij wordt verdacht betrokken te zijn bij de dood van de vrouw, waarschijnlijk een 37-jarige Hongaarse.

Zorgen bij voedselbanken

Voor hetzelfde geld kunnen we steeds minder kopen. Deze inflatie baart voedselbanken in Drenthe zorgen, ze verwachten dat er meer mensen aankloppen die niet langer de boodschappen kunnen betalen. Tot nog toe valt het mee met de toestroom, maar ook daarover zijn zorgen. Want volgens Tonie Mulder van de Voedselbank Zuidwest-Drenthe wordt niet iedereen geholpen die daar wel baad bij hebben. "Het is frustrerend om te weten dat veel hulpbehoevende mensen thuis zitten, maar niet om deze hulp vragen", zegt hij.

Kazerne in Assen

Het ministerie van Defensie wil de kazerne in Assen sluiten, personeel zou naar Havelte moeten verhuizen. Defensie wil af van vastgoed, met name als de kosten voor onderhoud hoog zijn. Provinciale Staten en een groot deel van de Asser politiek verzet zich tegen de plannen van staatssecretaris Christophe van der Maat.

Hij is onvermurwbaar over de Johan Willem Frisokazerne. "Als je kijkt naar de groeimogelijkheden, het bij elkaar brengen van oefenterreinen en disciplines én waar we grootschalig kunnen vernieuwen, dan is Havelte geschikt. Daar kunnen we nog jaren vooruit en is de werkgelegenheid in de regio verzekerd."

Julianaplein op de schop

Dertien weken lang gaat het grootste verkeersknooppunt van Nederland in fases dicht om op de schop te gaan. Het Julianaplein in Groningen is sinds 1968 een drukke verkeersader waar veel Drentse automobilisten op uitkomen als ze de noordelijke provinciegrens overgaan.

Volgens Bert Kramer van aannemerscombinatie Herepoort is voorbereiding voor de Drentse forens belangrijk. Mensen die vanuit Assen komen moeten al vooraf kijken of het niet handiger is om bijvoorbeeld over de N33 naar Groningen te gaan. "Probeer zo veel mogelijk het Julianaplein te mijden. De eerste opties die je moet onderzoeken is de bus of fiets pakken of thuis te gaan werken. Als dat echt niet kan, dan moet je heel goed voorbereid kijken wat de beste manier is om te reizen, en ook wanneer. Want tijdens de spits reizen is niet handig."

Langer open

Dat er steeds meer coronabeperkingen verdwijnen zorgt voor een goed gevoel in de theaters, bioscopen en bij FC Emmen. Vrijdag wordt bekend dat het kabinet volle zalen en stadions wil toelaten vanaf komende vrijdag. Voor plekken met maximaal 500 zitplekken zou ook geen vaste zitplaats meer nodig zijn, voor locaties met meer stoelen wel. Ook wil het kabinet het mogelijk maken dat horeca open kan tot uiterlijk 01.00 uur.