Djammen: 'Je moet iets 10.000 uur doen om pro te worden'

Daarna is het balletje volgens hem gaan rollen: 3FM, Bevrijdingsfestival, Drents Peil en de rest."Het is natuurlijk niet makkelijk om tussen allerlei verschillende muzikanten te blijven opvallen", vertelt Kamphuis. "Een van mijn grote idolen is Ed Sheeran. Hij heeft ooit in een interview gezegd: 'Je moet zoveel tijd in iets steken voordat je pro bent'. Dat is ook wat ik afgelopen jaar heb geprobeerd te doen. Zoveel mogelijk spelen, constant op het podium staan en zorgen dat mensen me overal zien."Kamphuis is ook druk bezig met een nieuwe plaat. "Maar welke muzikant is dat niet?", grapt hij. "Het is misschien een beetje cliché maar het lekkere van singer/songwriter zijn is dat je gewoon alles kwijt kan in je muziek. Je kunt verhalen vertellen, je kunt lekker overdrijven. Dingen die je zelf hebt meegemaakt kun je een stuk groter vertellen dan dat ze misschien geweest zijn, maar je kan het kwijt en dat is gewoon heel lekker."De Meppeler vertelt dat hij druk is met het komende festivalseizoen, maar dat is niet het enige. "Op dit moment ben ik bezig met het opzetten van een band, dus er komt een hele band om Tim Kamphuis heen te staan. En dat gaat hopelijk ook weer nieuwe en leuke dingen brengen."