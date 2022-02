Coöperatie nieuwe eigenaar zonnepark De Mussels

Coöperatie project De Mussels heeft de meerderheid van de aandelen van het drijvende zonnepark De Mussels bij Beilen overgenomen van GroenLeven. Met het zetten van de handtekeningen is de coöperatie voor 51 procent eigenaar van het park.

Hoeveel de coöperatie precies betaalt voor het park van tien hectare is niet bekend, maar volgens voorzitter Kees Kuik gaat het om miljoenen euro's. Met verschillende leningen en crowdfunding is geld bij elkaar gebracht. De overige aandelen zijn in handen van waterschap Drents Overijsselse Delta.

Lokaal gebruik

De coöperatie project De Mussels is opgericht door lokale energiecoöperaties in de gemeente Midden-Drenthe. "We doen dit ook omdat we willen voorkomen dat buitenlandse investeerders aan de haal gaan met het zonnepark. De winsten en de subsidies van de overheid lekken dan weg naar het buitenland", vertelt Irene Verkerk van de coöperatie. "De energie die opgewekt wordt kan door de inwoners worden gebruikt als ze Energie VanOns als leverancier hebben. Door duurzame energie door inwoners en bedrijven in Midden-Drenthe te laten gebruiken, creëer je een energiekringloop."