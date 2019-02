Minister bevestigt onderzoek naar uitbuiting van meisjes bij nonnen

De zaak kwam in de Tweede Kamer aan de orde. Een groep van 44 vrouwen, onder wie Joke Vermeulen uit Emmen, eist erkenning van misstanden, nabetaling van loon en compensatie voor de materiële en immateriële schade bij congregatie Zusters van de Goede Herder in Almelo. Ze stellen niet alleen de congregatie aansprakelijk, maar vinden dat ook de Nederlandse Staat verantwoordelijkheid heeft.Niet alleen in Almelo waren misstanden. Volgens minister Dekker wordt de zaak bekeken door de commissie-De Winter, die geweld in de jeugdzorg onderzoekt. Als die commissie nog vragen onbeantwoord laat, volgt nader onderzoek naar de nonnen, zo belooft hij.Het onderzoek moet onder meer uitwijzen of de overheid schuld draagt aan de wantoestanden in de instituten, vindt Dekker. Meisjes die om wat voor reden ook in de problemen zaten, werden bij nonnen ondergebracht. Daar werden ze vaak afgebeuld in wasserettes en naaiateliers. Ook de overheid plaatste de meisjes bij de nonnen, stellen deskundigen.De minister erkent al wel dat 'de overheid daar ook een rol in had'. Maar hij wil 'secuur vaststellen' of die van de misstanden afwist en 'er iets aan kon doen'. Blijkt dat inderdaad, dan 'is genoegdoening op zijn plek'.Slachtoffers en Kamerleden vrezen dat het onderzoek naar uitbuiting erbij inschiet, omdat dat niet de hoofdopdracht van de commissie-De Winter is.Joke Vermeulen uit Emmen zat van 1969 tot 1972 in De Goede Herder in Almelo. Ze was aan de nonnen toevertrouwd omdat ze slachtoffer was van seksueel misbruik. Er was geen ruimte voor onderwijs, troost of therapie. Ze moest ze vijf en een halve dag in de week handdoeken naaien.De 44 vrouwen stapten twee jaar geleden al naar de congregatie maar kregen destijds nul op rekest. Hun claim zou zijn verjaard.