'Verdachte is ex-partner van in dakkoffer gevonden vrouw'

De verdachte die vastzit in verband met de dood van een vrouw die in een dakkoffer in het Oranjekanaal werd gevonden, is de ex-partner van het slachtoffer.

Dat meldt Dagblad van het Noorden . Volgens de krant is de verdachte een 52-jarige tandtechnicus uit Assen. Volgens familie en vrienden die aan het woord komen, waren de Assenaar en 37-jarige Hongaarse al jaren uit elkaar.

Aanhouding

Afgelopen maandag werd in het Oranjekanaal bij Orvelte het levenloze lichaam van de vrouw gevonden in een dakkoffer. Die was in het weekend ervoor in het water gegooid. In het tv-programma Opsporing Verzocht werd er aandacht voor het misdrijf gevraagd, dat leverde 38 tips op. Op vrijdagmorgen werd de Assenaar aangehouden.

Vrijdag werd ook bekend dat de Hongaarse al langere tijd vermist werd, volgens de politie sinds februari vorig jaar. Mogelijk was de vrouw al langere tijd overleden, voor ze werd aangetroffen. Dagblad van het Noorden meldt dat de koffer 'verschrikkelijk stonk' en dat de vader van de vrouw van de politie hoorde dat zijn dochter al een maand geleden is overleden. Volgens de familie is de vrouw al in 2020 als vermist opgegeven.