Compromis over bomenkap Parc Sandur in Emmen

Bewoners van de wijk Parc Sandur in Emmen hebben een compromis bereikt met de eigenaar over de aanpak van een particulier natuurgebied bij de Toermalijndreef.

De bewoners kwamen vorige week spontaan in actie toen de eigenaar begon met het kappen van bomen in het natuurgebied bij hen in de wijk. Ze willen het natuurgebied graag behouden en waren bang voor kaalslag.Na overleg met de eigenaar is nu afgesproken dat een deel van de bomen op het terrein blijft staan. En een strook van 23,5 meter langs de achterkant van de woningen wordt maar voor een deel gerooid, zodat er een overgangsstrook ontstaat.De rest van het terrein wordt geëgaliseerd en ingezaaid met gras.