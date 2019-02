75 jaar geleden had Coevorden 'pech' en werd het gebombardeerd

Ik wilde weten wat er met mijn opa was gebeurd. Bé van der Weide

In de verte zien mensen een grote groep vliegtuigen aankomen. Ze zijn onder de indruk. Maar die bewondering slaat om in paniek. Er verschijnen ineens 'stipjes' aan de horizon. Die stipjes blijken bommen te zijn.De 34 Amerikaanse B-17-bommenwerpers keren terug van een missie boven Duitsland. Ze zouden eigenlijk Lingen bombarderen, maar daar trok de lucht dicht. En dus krijgen ze de opdracht om de tientallen bommen te laten vallen op een zogeheten gelegenheidsdoel. Coevorden heeft dikke pech. Zeven mensen komen om, twaalf mensen raken gewond.De bommen raken onder meer de aardappelmeelfabriek en de strokartonfabriek Hollandia, ook wel bekend als de houtgasgeneratorenfabriek. Daar werden houtjes gehakt voor de houtgasgeneratoren van de Duitsers. Nazi-Duitsland heeft in die tijd een tekort aan benzine. "Dit was een soort LPG-gas, waardoor auto's konden rijden", vertelt Bé van der Weide.Van der Weide doet al jaren onderzoek naar het bombardement op Coevorden. Hij heeft er een persoonlijke reden voor. Zijn opa Wiecher Pool komt bij het bombardement op 39-jarige leeftijd om het leven. "Ik wilde weten wat er precies is gebeurd. Toen begon ik te zoeken."Zijn opa is in de oorlog tewerkgesteld in de strokartonfabriek. "Ik heb tot in detail uitgezocht hoe hij om het leven kwam", zegt kleinzoon Van der Weide. "Mijn opa werd onder het puin gevonden. Hij raakte niet zozeer gewond door de bommen, maar door de grote luchtdruk werd hij tegen de muur geslagen. Zijn longblaasjes knapten, waardoor hij overleed."De andere dodelijke slachtoffers bij de strokartonfabriek zijn Hendrik Lok (49) en Klaas van der Weide (49). Bij de bommen op de aardappelmeelfabriek stierven Harm Baas (58), Jacob Drent (31) en Gerrit Reins (64). Willem ten Vlieghuis (48) kwam om het leven bij de N.V. Handelsmaatschappij De Twee Provinciën.De bommen richten een enorme ravage aan in Coevorden. Niet alleen de twee fabrieken worden geraakt. Ook is er schade aan onder meer de houthandel, de Turfstrooiselfabriek, de spoorlijnen richting Zwolle en een paar boerderijen en schepen.Jaren later, in 1994, wordt er een gedenkplaat onthuld over het bombardement. En ook vandaag, precies 75 jaar na dato, is er een herdenking. Die begint om 16.00 uur op het terrein van Solidus Solutions, de vroegere strokartonfabriek.