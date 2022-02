Wat vind jij: Ik doe altijd iets extra's voor Valentijnsdag

Het is vandaag 14 februari, Valentijnsdag, oftewel de dag van de liefde. Wil je een bloemetje kopen voor je geliefde of iemand op wie je stiekem een oogje hebt, dan ben je waarschijnlijk duurder uit dan de afgelopen jaren. Door gestegen energieprijzen en schaarste koste een bos rozen al gauw tien procent meer dan vorig jaar, aldus bloemenveiling Royal FloraHolland.

Maar je hoéft natuurlijk geen bloemen te kopen. Je kunt je partner ook op een andere manier in de watten leggen, met een etentje bijvoorbeeld of een lief kaartje. En zo zijn er allerlei dingen te bedenken.

Leuk om even iets extra's te doen op deze speciale dag of vind je het maar commerciële onzin en is het voor jou een dag als alle andere?