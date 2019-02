Een bijzondere vondst in een oud fotoalbum

Het beroemde Elfstedenkruisje had ze al een mooi plekje gegeven in een stolp op de tafel, maar ze wist nooit dat ze de andere bewijsstukken van de deelname ook ergens had. Janna dook gisteren met haar dochter in de oude fotoalbums en vond daarin een verkleurde envelop."Dat maakte me nieuwsgierig, want de envelop is helemaal geel, omdat hij zo oud is. Toen ik de papiertjes eruit haalde zag ik wat het was. Ik vond het wel heel bijzonder", vertelt Janna over de vondst. "Mijn vader is overleden en dit soort dingen helpen je er wel weer aan herinneren wat voor man hij was."Oud-boswachter Jan Hummel uit Nieuw-Roden was een sportieveling. Hij deed aan atletiek, maar in de familie ging het vaak over de Tiende Elfstedentocht, die hij op houtjes en met krantenpapier onder de kleding verreed. "Van tevoren is hij nog bij mijn moeder in Sneek langsgegaan om reserveschaatsen op te halen. Die droeg hij tijdens de tocht om zijn nek."Jan Hummel heeft alle elf stempels verzameld op 3 februari 1954, dat is te zien op de gevonden controlekaart. Hij startte om half zeven 's ochtends en gleed om tien uur 's avonds over de finishlijn.Hij reed de tocht samen met een collega. In die tijd werkte hij als fabrieksarbeider bij de Suikerfabriek in Groningen. Met z'n tweeën schaatsten ze de tocht met tweeënhalf duizend andere deelnemers. Janna: "Na de tocht mochten ze zelfs nog een dag vrijaf, wat niet gebruikelijk was. Zo konden ze nog een beetje bijkomen. Ze kregen zelfs een Delfts Blauw bordje met de namen van de elf Friese steden.""Ik weet niet wie die andere collega is", zegt Janna. "Maar ik en mijn familie zouden het leuk vinden om hem ooit nog eens te ontmoeten, als hij nog leeft. Als hij ook begin twintig was, moet hij nu bijna 90 jaar zijn."