'Wees niet te netjes, laat het blad alsjeblieft liggen'

Om de toestand van de grond te verbeteren wordt gebruik gemaakt van bokashi, een Japanse manier om organisch restmateriaal terug te geven aan de bodem."Je kunt het vergelijken met compost, maar dan iets anders gemaakt", legt André Efftink van Landschapsbeheer Drenthe uit."De vorm van bokashi waar wij mee bezig zijn is bladbokashi. In de gemeente Noordenveld draaien we een pilot om vijfhonderd ton blad in een soort hele grote worst te duwen. Daar voegen we wat stoffen bij en dan komt er na een week of acht a tien een soort bladaarde uit, die wordt gebruikt als bodemverbeteraar. Dat is bokashi"Bokashi wordt onder andere gebruikt op brinken, op plekken waar het blad normaal wordt weggehaald. En dat is hard nodig volgens Efftink."Bomen gaan in conditie achteruit en dat heeft een groot deel te maken met het weghalen van blad. Als je blad laat liggen, trekken wormpjes het de grond in en komt er organisch materiaal binnen. De worm maakt eigenlijk zijn eigen bokahsi."Die organische stoffen in de bomen zijn nodig, omdat het een belangrijke voedselbron van bomen en planten is. De organische stoffen bevatten bacteriën en schimmels die ze nodig hebben om te leven.Op veel perken en brinken wordt blad weggehaald. Enerzijds omdat het er netjes uit moet zien, maar ook uit veiligheidsoverwegingen zodat mensen er bijvoorbeeld niet over uitglijden."Ik snap dat we het soms moeten opruimen als het om veiligheidsredenen gaat, maar wees alsjeblieft niet zo netjes en laat het blad alsjeblieft liggen. Als we met deze pilot het blad op een gereguleerde manier kunnen terugbrengen op de brinken en perken, dan is het een basis om het bodemleven weer op gang te brengen", besluit Efftink.Wat doen die wormen nu eigenlijk met de gevallen bladeren? Eerder legde Natuurkieker Coby het uit.