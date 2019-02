Joyce uit Roden op de catwalk bij Miss queen of curves

Ze neemt het op tegen tien andere kanshebbers, die allen tussen de 24 en 40 jaar zijn en maatje 40 of meer hebben. "Dat zijn natuurlijk ook dames. Wij mogen er ook zijn", zegt Smit. "Zo'n verkiezing is belangrijk. Goed voor je zelfvertrouwen."Smit kwam op het idee om mee te doen toen ze in gesprek was met een vriendin. "Zij doet mee met 'normale' verkiezingen. Toen ik zei dat dat wel altijd voor de slanke dames is, zei ze dat er sinds kort ook een Miss curves verkiezing is. Toen heb ik mij opgegeven en dacht 'ik zie wel hoe het loopt'. En nu sta ik dus in de finale, wat ik niet had verwacht", zegt ze."Nu ben ik in een wereld gekomen waarin fotografen op je afstormen en mensen je willen interviewen. Je weet niet niet wat je met al die aandacht aanmoet. Maar inmiddels begint het te wennen."13 april is de finaledag. Smit gaat zich goed voorbereiden. "Ik ga ervoor zorgen dat ik op alle trainingsdagen aanwezig ben en zal me 100 procent inzetten. Verder ga ik kijken naar sponsoren voor de kleding, visagie en kapper, zodat ik zal stralen op de catwalk."