Florerende bloemenveiling in Eelde op Valentijnsdag: 'Dit zijn de leukste dagen'

De een gruwelt ervan en noemt het commerciële onzin. De ander is een stiekeme romanticus en koopt kilo's chocola, bloemen en zet waxinelichtjes in de vorm van een hartje in de woonkamer om zijn of haar liefde te verrassen. Valentijnsdag.

Hoe dan ook, het is een dag waarop de bloemhandel floreert. "Ja, Valentijnsdag is echt een belangrijke dag voor ons. Nu is er de meeste reuring. Dit zijn echt de leukste dagen", vertelt Thomas Bugel van Royal FloraHolland in Eelde.

Floreren

Vanochtend vroeg rond half 7 zaten bloemhandelaren al bij de bloemenveiling om de meest verse liefdesboeketten op de kop te tikken. Ook bloemhandelaar Alex Aalders van de gelijknamige bloemist uit Assen was aanwezig. Hij was er zelfs vroeger dan gewoonlijk.

"Ik wil ervoor zorgen dat ik weer op tijd terug ben in mijn zaak zodat ik de handel mooi op tijd klaar heb", vertelt hij vlak na de veiling. De bloemen die het vooral goed doen op Valentijnsdag? "Sowieso rozen, of ze nou roze zijn of wit. En we verkopen ook veel voorjaarsbloemen, zoals tulpen, ranonkels en anemonen." Ook de veldboeketten blijken steeds meer in trek.

Voor de bloemenveiling in Eelde zijn ook de dagen voorafgaand aan 14 februari erg druk. Als je dat vergelijkt met een normale week, dan is het nu anderhalf keer zo druk", legt locatiemanager Bugel uit. "Met name eind van de week, op donderdag en vrijdag hebben we veel karren. En ook vandaag zelf natuurlijk. Dan zit je zo op 150 procent van ons normale volume."