Gedeputeerde Brink brengt bliksembezoek aan Formule 1 Barcelona

"Wij laten hier het gezicht van Drenthe zien. Iedereen wil dat het naar Nederland komt en dat merk je hier ook. En iedereen zegt: het is nu of nooit", laat Brink vanuit Spanje weten.De gedeputeerde is daar op uitnodiging van sportpromotor Lee van Dam uit Assen die de Forumule 1 naar Drenthe wil halen. Beide mannen zijn gisteren naar Spanje gevlogen en komen vanavond weer terug. Ze spraken onder meer met Max Verstappen en verschillende mensen van zijn team. Maar een gesprek met het management van de Formule 1 (FOM) zat er niet in."Ik had ze graag de hand willen schudden maar tegelijkertijd moeten we ze ook niet opjagen. Ik denk dat ze heel goed weten dat Nederland graag een Grand Prix wil en dan is het goed om even je gezicht hier te laten zien", verklaart Brink.Als debutant bij de Formule 1 keek de Drentse bestuurder z'n ogen uit. "Je ziet wel dat dit een wereld is waar veel geld in omgaat. De teams kosten honderden miljoenen. Duizenden mensen reizen met de Formule 1 mee. En dan zijn dit nog maar de testdagen waarbij ieder team maar één auto meeneemt. Maar alle hotels rond het circuit en rond Barcelona zitten vol", aldus Brink.De gedeputeerde benadrukt dat hij niet vooruit wil lopen op de keuze van de FOM tussen Zandvoort en Assen. "Met een dikke maand weten we als het goed is meer", besluit Brink.