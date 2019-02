Nieuwe initiatieven voor haaienbassin oude dierentuin Emmen

Zo'n drie nieuwe partijen hebben oren naar het oude haaienbassin in de oude dierentuin (Rensenpark) in Emmen.

De geïnteresseerden hebben zich bij de gemeente Emmen gemeld. Om een goede invulling van het pand te krijgen, gaat de gemeente zelf ook binnenkort actief op zoek naar partijen.Duikvereniging Emmen & Omstreken was van plan om het bassin om te toveren tot een duikschool, maar kreeg dat financieel gezien niet voor elkaar.De duikvereniging wilde vissen laten rondzwemmen in het bassin, maar dat betekende dat het flink moest investeren in een filtersysteem. De kosten vielen daardoor enorm uit en een crowdfunding leverde te weinig geld op. De stekker werd vorige maand daarom uit dat plan getrokken.De gemeente Emmen zegt dat de tot dusver geïnteresseerde partijen soortgelijke plannen hebben. Eind dit jaar moet er duidelijkheid zijn over een nieuwe initiatiefnemer.