Dolly Dots geven één van hun laatste optredens op Hello Festival

De Dolly Dots treden op 11 juni op tijdens het Hello Festival bij de Grote Rietplas in Emmen. Het is één van de laatste festivaloptredens die de vrouwenpopgroep, die doorbrak in de jaren '80, geeft. In december houden Angela Groothuizen, Angéla Kramers, Esther Oosterbeek, Patty Zomer en Anita Heilker er definitief mee op.

De Dolly Dots zijn bekend van hits als Love me just a little bit more en (Tell it all about) Boys. Op dit moment zijn de Dolly Dots bezig met een reünietour in de theaters.