Waterschap Vechtstromen helpt met puurwaterfabriek bij vervuiling Twentse bodem: “Kan in mijn ogen niet doorgaan"

Een klein deel van het bestuur van Waterschap Vechtstromen wil uit ethische overwegingen stoppen met de puurwaterfabriek van de NAM. Het is volgens hen niet uit te leggen dat juist een waterschap eraan bijdraagt dat in Twente giftig afvalwater van de Nederlandse Aardolie Maatschappij de bodem gaat. Dat meldt RTV Oost.

Waterschap Vechtstromen is 100 procent eigenaar van de puurwaterfabriek NieuWater BV in het Drentse Nieuw-Amsterdam. Het ultraschone water dat daar wordt gemaakt, wordt verkocht aan de NAM voor de oliewinning in Schoonebeek. Het gaat dagelijks om 3 miljoen liter, dat als stoom de grond in wordt gebracht om de olie vloeibaar weer omhoog te krijgen. Bovengronds wordt de olie gescheiden en het resterende chemische afvalwater gaat in Twente de bodem in.

Een klein deel van het bestuur van Waterschap Vechtstromen wil dat de levering van puur water aan de NAM wordt opgeschort, totdat duidelijk is of er alternatieven zijn om het afvalwater te verwerken.

Erik Jan Meijboom van 50Plus is één van hen en ook Ton Schoo van de Ouderenpartij wil dat. Schoo en Meijboom vind het ethisch en moreel niet te verantwoorden dat het waterschap directe partner van de NAM is en tegengesteld van haar taak opereert.

Van vuil naar schoon en niet andersom

"De taak van het waterschap is van vuil water schoon water te maken en daar zijn we op grote schaal ook succesvol mee bezig. Behalve voor die enorme hoeveelheid water die van de NAM afkomt. We hebben een rare band met de NAM, want wij leveren dat water zelf." Meijboom vindt het jammer dat dit gebeurt, "want dat zou eigenlijk niet moeten. We moeten eerst zien wat we met het water doen, voordat we het vies maken."

Het giftige water gaat via een transportleiding van de oliewinning in Schoonebeek naar putten in Twente. Daar is het terechtgekomen in oude lege gasvelden. Bij een verdeelpunt is ook een injectieput die na jaren water pompen gescheurd bleek en daarna opvallend snel hermetisch is afgesloten. De NAM is bezig met een afrondende rapportage, een second opinion is inmiddels niet meer mogelijk.

De NAM onderzoekt momenteel ook de mogelijkheid om het afvalwater in lege gasvelden rondom Schoonebeek te spuiten. De NAM wil daar binnen drie jaar mee stoppen. De gemeenteraad in Emmen is er verdeeld over het plan om het afvalwater in de Drentse grond te spuiten.

Meijboom wijst op de weerstand die er is tegen het dumpen van afvalwater in Twente. "Een Kamermeerderheid wil dat het stopt, de provincie Overijssel en zeven Twentse gemeenten waar het afvalwater wordt gedumpt willen ook dat het stopt. Het kan toch niet zo zijn dat we dan als waterschap maar blijven helpen om iedere dag met drie miljoen liter de Twentse bodem te vervuilen? Dat kán in mijn ogen niet doorgaan."

Integriteit