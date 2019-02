Politie houdt verdachte aan voor brandstichting supermarkt Emmen

De brandstichting vond plaats in de nacht van 27 op 28 juli vorig jaar bij de M&C Supermarkt aan de Middenhaag. De pui van de supermarkt raakte beschadigd. De brandstichting zorgde voor onrust in de wijk.De politie gaf later camerabeelden vrij van de brandstichting. Daarop was te zien hoe iemand met behulp van een jerrycan met brandbare vloeistof brand probeert te stichten.