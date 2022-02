Inwoners en scholen Eelderwolde vrezen sluipverkeer door afsluiting Julianaplein

Inwoners van Eelderwolde en de directies van twee basisscholen zijn bang dat de werkzaamheden aan het Julianaplein in Groningen voor onveilige verkeerssituaties in het dorp gaan zorgen. Het drukke verkeersknooppunt wordt de komende drie maanden gedeeltelijk of zelfs helemaal afgesloten. Verkeer zal dus andere routes moeten vinden.

Eelderwolde is in de loop der tijd vastgegroeid aan de Groningse wijk Corpus den Hoorn. Bij een afsluiting van het Julianaplein kan het dorp een aantrekkelijke sluiproute worden tussen de A28 en de A7, vrezen inwoners.

'Onveilig voor kinderen'

De Borchsingel is daarvoor verdachte nummer één. Die belangrijke verkeersader door het dorp verbindt de A7 met de wegen richting de A28 en Paterswolde. Voor verkeer richting het Martini Ziekenhuis is het ook een logische route. Het is geen officiële omleiding voor de werkzaamheden aan het Julianaplein, maar in sommige navigatiesystemen wel de snelste route.

Langs de Borchsingel liggen ook de scholen obs Ter Borch en CKC De Rietzanger. Schoolkinderen uit het zuiden van Eelderwolde moeten de drukke weg oversteken om bij hun school te komen. "Je moet hier heel erg goed oppassen en uitkijken voordat je oversteekt", vertelt Koos Bogaerts. Hij heeft kinderen die naar obs Ter Borch gaan en maakt zich zorgen over de verkeerssituatie.

"Het gaat hier nog veel drukker worden naarmate men verder is met de werkzaamheden aan het Julianaplein. Daar ben ik van overtuigd. Het wordt dus steeds lastiger om deze straat veilig over te steken."

Verkeersregelaars gezocht

Hij krijgt bijval van de Werkgroep Verkeersveiligheid rond het Borchkwartier (WVB). Die bestaat uit een aantal ongeruste ouders en directieleden van de twee basisscholen. De werkgroep is al langer in overleg met de gemeenten Tynaarlo en Groningen over de dreigende verkeersdrukte, maar dat heeft nog geen concrete resultaten opgeleverd. De wens van de ouders en scholen om gemeentelijke verkeersregelaars bij de scholen aan het werk te zetten, is volgens de werkgroep nog niet ingewilligd.

Ondertussen proberen de scholen een verkeersbrigade van ouders in het leven te roepen, maar die is volgens directeur Tjibbe Jan Werksma van obs Ter Borch nog niet op volle sterkte. "De gemeente laat het nu vooral aan de scholen over, maar wij krijgen op zo'n korte termijn niet genoeg ouders opgeleid om als verkeersregelaar te kunnen inzetten. De gemeente kan bijvoorbeeld bij evenementen ook regelaars inzetten, waarom hier dan niet?", vraagt de schooldirecteur zich af.

'Gemeente: help ons'

Het grootste knelpunt ontstaat vlak voordat de lessen beginnen en alle kinderen tegelijkertijd samenkomen bij de school. Op dat moment is de ochtendspits nog in volle gang. Werksma: "Het wijzigen van de schooltijden zou een mogelijkheid kunnen zijn, al hebben we het daar nog niet concreet over gehad. We hopen dat de gemeente ons uit de brand helpt."

Tot nu toe zijn die gemeentelijke verkeersregelaars er niet. Voor vader Bogaerts is dat reden om zijn kinderen niet alleen naar school te laten fietsen. "Je ziet het verkeer gewoon oplopen, al viel het vandaag gelukkig mee met de drukte. Ik verwacht wel dat het veel drukker gaat worden als het hele Julianaplein dicht gaat. Dat vind ik een beetje eng, dus ga ik altijd met met kinderen mee."

Drie maanden werken