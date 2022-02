Getuige steekpartij Nieuw-Weerdinge: 'Heel rare gewaarwording'

In Nieuw-Weerdinge zit de schrik er nog altijd goed in na de steekpartij van afgelopen weekend, waarbij een 18-jarige jongen gewond raakte.

Een gezellig feestje verandert voor Thom de Vries (27) al vrij snel in een achtbaan: "Er waren een paar artiesten uitgenodigd en de sfeer zat er goed in. Tot dat moment." Al een uur nadat de tap de eerste glazen van bier heeft voorzien, wordt er vlakbij het café een tiener neergestoken.

De Vries heeft niet lang daarvoor het slachtoffer nog gegroet: "Ik kende hem van gezicht. Dat is in ons dorp voldoende om elkaar te groeten." Als hij even later een horde mensen naar buiten ziet rennen, realiseert hij zich dat het zomaar eens 'misse boel' kan zijn. En dat is het.

'Tranen in de ogen'

De dader is gevlogen, terwijl een groep van dertig of veertig mensen zich dan buiten het café heeft verzameld. Een handjevol mensen bekommert zich om het slachtoffer en verleent eerste hulp. Een groot gedeelte van de aanwezigen realiseert zich nauwelijks wat er is gebeurd. Een steekpartij. In hun dorp. "Eigenlijk was iedereen in shock. De één had de tranen in de ogen staan, de ander werd kwaad", vertelt De Vries.

Het slachtoffer wordt dan op een stoel gezet. De 27-jarige feestganger weet nog dat hij het slachtoffer ziet praten: "Het viel me op dat hij antwoord kon geven op vragen die hem gesteld werden. Ik denk dat hij van top tot teen in de adrenaline zat."

Te verwachten

Aan de woedeuitbarsting die tot het steekincident heeft geleid, gaat veel vooraf. Dat weten de inwoners van Nieuw-Weerdinge ook. Dader en slachtoffer hebben het al langere tijd aan de stok met elkaar. Onlangs is de auto van de dader in brand gestoken en een kroegje achter het huis overhoop gehaald.

"Misschien is het een wraakactie. Dat weet ik niet. Toch waren er hier en daar wel signalen dat er iets stond te gebeuren. Ze hadden al een lange poos gedoe met elkaar", zegt De Vries.

Dat het zo extreem uit de hand zou lopen, had hij nooit verwacht: "Aan de ene kant verwacht je iets, want de gemoederen lopen hoog op. Maar een steekpartij? Nee, daar houd je geen rekening mee. Het is een hele rare gewaarwording als er iemand vlak bij jou in de buurt wordt neergestoken. Dat is niet iets voor ons dorp."

'Bizar weekend'

De kroeg sluit vrij snel na het incident. Het feestje begon om 19:00 uur, maar kent een uur later een abrupt einde. De tweede zanger van de avond wordt afgebeld.