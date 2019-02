Horecaondernemers in Hoogeveen blij met verruimen openingstijden winkelgebied

“We hebben hier al veel horeca in de winkelstraat. Dat daar nu nog wat meer ruimte voor is gemaakt, moeten we vooral toejuichen met”, vertelt horecaondernemer Heinri Schonewille. Met zijn familie heeft hij een broodjeszaak in het winkelgebied en binnenkort opent hij een Grand Café op het kerkplein. “De verruiming van de openingstijden is voor ons een reden geweest om dit plan door te zetten. Dit geeft ons extra mogelijkheden en ik denk dat Hoogeveen daar aan toe is.”In het centrum van Hoogeveen staan op dit moment 45 winkelpanden leeg. Volgens de gemeente ‘bruist het centrum niet meer’. Het verruimen van de winkeltijden moet voor verandering zorgen. “De mensen hebben ander winkelgedag en andere behoeftes. Eén van de opgaven is om het centrum in een aantrekkelijk, gezellig en recreatief verblijfsgebied te veranderen. Door horeca in de avond in het winkelgebied toe te staan, verlevendigen we het centrum”, licht de gemeente bij het besluit toe.De cafés en restaurants in de Hoofdstraat mogen straks doordeweeks tot 23.00 uur en in het weekend tot 00.00 uur open zijn, op voorwaarde dat de ondernemingen overdag ook geopend zijn. Hiermee hoopt de gemeente voor extra levendigheid te zorgen.Horecaondernemer Gelco Groote, die als uitzondering op de regel in het winkelgebied al wel in de avond open mocht zijn, denkt ook dat het centrum er beter van wordt. “Ik denk dat we nu meer de stadsalure gaan krijgen die bij Hoogeveen hoort. Ook voor de winkels kan het goed zijn als men langer in het centrum blijft plakken.”Ondanks de komst van nieuwe ondernemingen is Groote niet bang voor concurrentie. "Ik denk dat je elkaar gezamenlijk versterkt.” Wel geeft Groote toe dat er onder ondernemers al wordt gesproken over het vinden van extra personeel. “Iedereen is onrustig want iedereen moet extra personeel erbij, want ze moeten meer uren dekken. We zitten allemaal in dezelfde personele vijver te vissen op dit moment, maar dat levert geen problemen op.”Het verruimen van de horecatijden is een onderdeel van een grotere metamorfose van het centrum. Deze week is ook de herinrichting van de winkelstraat begonnen. De rest van de veranderingen in het bestemmingsplan van het centrum laten nog even op zich wachten.