We vieren de liefde! Maar waarom eigenlijk?

Rode rozen, teddyberen en romantische etentjes: de dag van de liefde is aangebroken. In Nederland vieren we deze dag steeds uitgebreider, genoeg mensen die vandaag een beetje extra liefde delen met elkaar. Maar ook de chocoladeproducenten, bloemenwinkels en cadeauwinkels profiteren van deze liefdesdag.

Hier kennen we Valentijnsdag vooral als een dag waarbij we onze geliefde even in de watten leggen. Samen uiteten, cadeautjes uitwisselen of even een weekendje weg. Ook is het een dag met veel reclamestunts en Valentijnsacties,voor veel bedrijven is dit een topdag en wordt er op 14 februari meer omzet gedraaid.

Zowel voor ondernemers als voor tortelduifjes een belangrijke dag dus. De Valentijntraditie varieert van land tot land, midden jaren 90 begonnen de Nederlanders Valentijnsdag te vieren. Maar waar komt de dag voor de liefde eigenlijk vandaan?

'De Valentijnsmythes'

De geschiedenis rondom Valentijnsdag blijft vaag door alle mythes die door de jaren heen de wereld in zijn gekomen. Ook is niet duidelijk wie de échte Sint Valentijn is. Wat we wel zeker weten is dat Paus Gelasius in het jaar 496 14 februari tot de dag van de heilige Valentijn uitriep.

Ook is er sprake van een Romeinse traditie: Lupercalia. Bij deze traditie vierden de Romeinen de vruchtbaarheid, dat deden ze door namen op stukjes papier te schrijven. De namen werden getrokken, zo ontstonden er koppels en was je iemands partner voor de rest van de avond. Of je diegene nou leuk vond of niet.

Een andere mythe gaat over de priester Valentijn. Van de Romeinse keizer Claudius mochten soldaten niet meer trouwen, hij verbood het. Priester Valentijn trok zich daar niets van aan en bleef huwelijken sluiten tussen soldaten en hun geliefdes. Dat deed hij omdat Valentijn erin geloofde dat niets krachtiger is dan de liefde. Het doorgaan met huwen kostte hem het leven, op 14 februari werd hij onthoofd.

Ook gaat er een legende rond over Godin Juno. Zij was de Romeinse godin van de liefde en het huwelijk. Ze vierde dit met een festival waarop Romeinse jongens en meisjes bij elkaar werden gebracht. Dit festival moet de voorloper zijn geweest van de huidige welbekende Valentijnsdag.

Het huidige Valentijn

In het begin van de 19e eeuw kreeg de Valentijnsdag zoals we die nu kennen echt vorm. In Engeland werden kaartjes gefabriceerd met voorgedrukte gedichtjes en tekeningen, en door de opkomst van de posterijen konden nu ook mensen die te bang waren om hun liefde te verklaren nu anoniem een valentijnskaart versturen. Dat dit anoniem moest kwam met name door de sociale nadruk op kuisheid.

Rond 1840 verspreidde de Europese traditie zich ook naar de Verenigde Staten waar het vooral door de commercie opbloeide tot één van de belangrijkste feestdagen van het land.

Valentijnsboost

In Nederland groeit de populariteit van Valentijnsdag. Sinds de pandemie valt op dat steeds meer mensen een kaartje versturen. Tegenwoordig is de anonimiteit ook niet meer zo belangrijk en zetten mensen hun naam weer op de kaarten.