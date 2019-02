Wildlands neemt afscheid van plastic verpakkingen

“We zijn al langer bezig om onze verpakkingen meer afbreekbaar te maken. Maar een half jaar geleden hebben we de beslissing genomen om plastic helemaal niet meer te verkopen”, zegt woordvoerster Hanneke Wijshake.Leeuwen, ijsberen en aapjes zijn nog steeds in het dierenpark te zien. Plastic verpakkingen niet meer. “We willen nog wel de verpakkingen van frisdrank vervangen. Die zijn nog van plastic. Maar daar moet nog onderzoek naar gedaan worden.”“We hadden al kartonnen bekertjes. Maar daar zaten dan wel weer rietjes in van plastic. En ook al waren de doosjes van hamburgers van karton, in het papiertje om de burger heen zat een plastic coating.” Ook hier is afstand van gedaan.“Voorheen hadden we niet zo veel last van plastic zwerfafval. Dat werd eigenlijk wel goed opgeruimd”, vertelt Wijshake. “Maar het is natuurlijk onvermijdelijk dat er soms wat zwerfafval blijft liggen dat niet afbreekt. De nieuwe verpakkingen zijn wel afbreekbaar. Als de verpakkingen dan ergens blijven rondslingeren, is het iets minder erg. Maar we blijven daar wel op letten.”