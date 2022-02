Verkiezingstour met Spieker-iek afgetrapt in Aa en Hunze

De raadsleden die de briefjes van de boom plukken, gebruiken ze voor het lokale debat van de lokale omroep in de gemeente. Als inwoners persoonlijk antwoord willen op hun briefje, kunnen ze de contactgegevens achterlaten op de spiekerkaart. De burgermeester garandeert ook dat de boodschappen daadwerkelijk bij de raad of het college aankomen. "Het kan wel zo zijn, dat een aantal boodschappen wordt gecategoriseerd. Zodat het overzichtelijker wordt. Het is dan mogelijk dat we met een groep mensen om tafel gaan, in plaats van met individuen."