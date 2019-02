Bevalling start in taxi: 'Ik heb veel meegemaakt, maar dit slaat alles'

Tijdens de rit werd duidelijk dat ze het ziekenhuis niet zou halen, want de bevalling begon in de taxi. "We waren ongeveer op een kilometer van het ziekenhuis en toen zei ze dat het hoofdje er al uitgekomen was", vertelt De Vries.De Vries reed snel door naar het ziekenhuis en alarmeerde het personeel. "Die kwamen met een man of acht naar buiten en toen de dokter het hoofdje van het kind vastpakte was de baby er binnen twee minuten uit. De bevalling begon op de achterbank van de taxi en het kindje kwam eruit op de parkeerplaats.""Ik heb al veel meegemaakt, maar dit slaat alles",zegt de taxichauffeur. "Zenuwachtig was ik niet. Het is gewoon rustig blijven en je werk doen. Bij de bevalling heb ik wel wat afstand gehouden, want daar heb ik toch geen verstand van."