Damclub Hijken DTC huldigt wereldkampioen Roel Boomstra

DAMMEN - Dammer Roel Boomstra (28) is vanavond bij zijn club Hijken DTC gehuldigd voor zijn derde wereldtitel. De Internationaal Grootmeester behaalde die titel op 20 januari in Eindhoven in een tweekamp tegen de Rus Alexander Schwarzman.

Bij de huldiging in De Dorpshoeve in Hijken waren sponsoren, vertegenwoordigers van de dambond, clubleden en sportwethouder Erjen Derks van Midden-Drenthe aanwezig. Buiten dat Boomstra flink in het zonnetje werd gezet, ontving hij van de club een statig dambord op een houten voet.

Boomstra krijgt statig dambord

"Toen de media langskwamen na z'n wereldtitel had Roel geen fatsoenlijk bord in huis", zegt Wouter Sipma, voorzitter van damclub Hijken DTC. "Deze hebben we op Marktplaats gevonden en in Den Haag opgepikt." Maar heeft de drievoudig wereldkampioen nou daadwerkelijk geen fatsoenlijk bord in huis? "Ik heb er wel heel veel, maar allemaal hele gewone", aldus Boomstra.

Sportieve wensen

Ondanks z'n drie wereldtitels heeft Boomstra sportief gezien nog steeds heel wat te wensen. Hij won namelijk drie keer de wereldtitel in de vorm van een tweekamp. Maar om het jaar is er ook een wereldtitelstrijd in de vorm van een toernooi. Ook die titel wil hij nog graag een keer winnen. En verder ambieert hij de koppositie op de wereldranglijst. Een plek die nu ingenomen wordt door de Rus Alexander Georgiev.

In principe zou hij vorig jaar januari al tegen hem spelen. Maar ondanks een voorbereiding van een half jaar van Boomstra zei de Rus net voor de strijd af. "Zolang corona de wereld niet uit is, wil ik niet spelen", liet hij weten. Of het ooit nog zover komt, is voor Boomstra de vraag.

Ridder

Vrijdag werd Boomstra door burgemeester Koen Schuiling van Groningen al benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

