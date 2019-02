'Sexting op school is een vrij groot probleem'

Stuur gewoon nooit een naaktfoto Janneke, 12 jaar

"Wij hebben gemiddeld twee tot drie keer in de week dat jongeren bij de bureaus in Meppel, Beilen of Hoogeveen komen, omdat ze een naaktfoto van zichzelf verstuurd hebben of gekregen hebben van een klasgenootje", zegt Breedveld. Volgens de politie is het beeld in de rest van Drenthe ongeveer hetzelfde.De jongeren willen van de politie weten wat ze kunnen doen om verspreiding te voorkomen. Ze hebben spijt en willen advies. Maar de politie kan weinig doen als er geen strafbaar feit is gepleegd.Scholieren van onder andere CSG Beilen krijgen daarom sinds een aantal jaar les in omgaan met hun smartphone en sociale media. Om de beurt komen de klassen naar jongerencentrum Chill-in. Van een aantal leerlingen is vooraf een screening gemaakt op internet. De hele klas krijgt een presentatie over wat over hun klasgenoten te vinden is. Geboortedatum, vrienden en vakanties, het is voor iedereen vindbaar tot grote verbazing van de scholieren zelf.De meeste brugklassers hebben zelf nog geen nare ervaringen gehad op internet, maar toch is er reden tot zorg en dus tot voorzichtigheid. "Zet bijvoorbeeld je Instagram-account op privé", is het advies van agent Jacco.De scholieren weten na de les precies wat wel en niet kan online. "Al is het je beste vriend of vriendin, stuur gewoon nooit een naaktfoto door. Dat heb ik ook sowieso nooit gedaan", zegt de 12-jarige Janneke.De speciale les gaat niet alleen over naaktfoto's, maar ook over online pesten en bedreigen. "Het voelt heel veilig achter je telefoon", legt Breedveld uit. "Dan durf je misschien wel dat ene woord tegen iemand te zeggen."De meeste jongeren beschouwen hun telefoon als eerste levensbehoefte en kunnen zich een leven zonder niet voorstellen. Hoe houd je daar als ouder zicht op? "Je moet er eigenlijk met je kind over in gesprek", stelt Breedveld. "De oplossing heb ik zo ook niet, maar als je het bespreekbaar maakt, dan is de drempel minder groot voor een kind om bij je te komen."Een harde aanpak waarbij de ouder de telefoon van het kind inspecteert, werkt volgens Breedveld niet. Maar ook totale vrijheid is geen oplossing. "Wat je net ook hoorde in de lessen is dat kinderen hun telefoon 's nachts bij zich mogen houden. Ik vind dat dat gewoon niet kan.""Kijk eens samen met je kind in de telefoon. Vraag 's avonds tijdens het eten niet alleen hoe het op school was, maar ook: hoe was het online?" Ouders en hun kinderen kunnen volgens de politieagent van elkaar leren. Zeker omdat de scholieren veel beter op de hoogte zijn van wat er allemaal kan op social media.Breedveld merkt dat de speciale lessen, die hij sinds een aantal jaren geeft, werken.Praten met je ouders of met je mentor op school is volgens de politie de beste optie als je iets verkeerds hebt gedaan. Als er sprake is van een misdrijf, dan kun je naar de politie om aangifte te doen. Op de website vraaghetdepolitie.nl staat meer informatie over sexting.