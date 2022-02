Nieuw horecapaar op Recreatiepark Kniphorst stapt in groot avontuur

D'r komt weer leven in de brouwerij op Recreatiepark Kniphorst in Anloo. Het restaurantgedeelte van voorheen Camping Anloo gaat flink over de kop, want er komen nieuwe uitbaters: Willem Henneke en Monique Degen uit Eext. Zij gaan straks ook de camping beheren. Maar hun eerste zorg is het openen van Brasserie Lloyd's, voorop het recreatiepark. "Er moet nog veel gebeuren, maar met een beetje geluk kunnen we met de Pasen open", zegt het paar.

Het horecapaar, dat van oorsprong afkomstig is uit Rotterdam, stapt in de gemeente Aa en Hunze van het ene horeca-avontuur in het andere. Twee jaar lang zaten ze in Eext, op bistro De 7 Ossen. Maar de coronacrisis zette hen aan het denken.

'Breder oriënteren"

"We wilden ons toch wat breder gaan oriënteren dan alleen een restaurant, waarbij we dus helemaal afhankelijk zijn van gasten die speciaal naar ons toe moeten rijden om een hapje te eten." Toen ze vorig jaar hoorden van een nieuwe eigenaar op de camping in Anloo, die ook nieuwe uitbaters zocht voor de horeca daar, was hun belangstelling snel gewekt.

"We gingen in gesprek, en zijn er uiteindelijk ingestapt", vertelt Willem Henneke. "Op deze locatie hebben we straks én recreanten die langskomen, die het Kniphorstbosch ingaan, en we hebben natuurlijk het recreatiepark. Mocht er toch weer corona komen, en de horeca moet sluiten vanwege een lockdown en mensen zich vooral weer terugtrekken in hun huizen, dan kunnen we met een camping erbij makkelijk omschakelen, en hier eten laten afhalen bij de Brasserie", verklaren ze hun overstap.

Op hun nieuwe locatie eten ze in feite van twee walletjes. Aan de ene kant hopen ze de passerende recreanten te lokken, zoals de mountainbikers, de fietsers en de wandelaars, die voorlangs via de Bosweg het natuurgebied de Strubben/Kniphorstbosch intrekken. En als vaste basis zit de camping erachter, met meer dan 200 chalets.