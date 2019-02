Drenthina in boeiend duel naar laatste zestien beker

De wedstrijd werd in Barger-Oosterveld gespeeld omdat de Emmenaren op het hoofdveld niet over een lichtinstallatie beschikken.Beide ploegen spelen in de 2e klasse. Drenthina in het zaterdagvoetbal, terwijl de Groningers zondags actief zijn. Het eerste half uur was voor de gasten. Drenthina kwam er niet aan te pas en had het wat geluk en doelman Yannick Berends nodig om een Groningse treffer te voorkomen.De eerste kans van Drenthina, na bijna een half uur spelen, leverde net niet de openingstreffer op. Het afstandsschot van Mark Lubberts teisterde de lat. Drenthina kwam iets beter in de wedstrijd, maar mocht niet mopperen dat het met 0-0 de rust haalde. De Groningers kregen de beste kansen.Na rust was de wedstrijd meer in evenwicht. Beide ploegen kregen kansen, maar het duurde tot de 78ste minuut voordat er wat te juichen viel. Scheidsrechter Ten Horn gaf Drenthina een strafschop, die door Mark Lubberts binnen werd geschoten. De gasten beklaagden zich omdat Ten Horn in de eerste helft een overtreding tegen GVAV niet promoveerde tot een penalty.In de slotfase drongen de gasten aan, kregen nog een grote kans, maar weer lag Berends in de weg. In de slotminuut scoorde invaller Koen Dekens de 2-0. In blessuretijd bracht Rashid Conquet de spanning terug, maar Lars van Manen bracht in de slotseconde de eindstand op 3-1 en bekert Drenthina verder in de beker.