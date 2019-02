School Marijke Zaalberg op Haïti merkt de gevolgen van politieke onrust

Maar in Haïti is het al tien dagen lang onrustig. Duizenden mensen demonstreren tegen de regering, soms met veel geweld. Er worden onder meer wegblokkades opgezet. Ook Zaalberg merkt de gevolgen van de politieke onrust."We kunnen al een dag of twaalf niet naar de stad om boodschappen te doen en niet naar de bank", vertelt Zaalberg. "En er is spanning onder het personeel. Over hoe het gaat met hun familie en of de onrust ook onze kant opkomt. In Kenscoff, een stad hier tien kilometer vandaan zijn stenen gegooid en werd gedemonstreerd met barricades die in brand werden gestoken."Zaalberg zag de onlusten aankomen en kon er rekening mee houden. "Toen de eerste relletjes begonnen hebben we nog inkopen gedaan. We hebben de monden van 800 kinderen te voeden en we hebben nog voor een maand rijst en bonen in huis. Alleen het brood is op rantsoen.""We hopen dat het rustiger wordt, maar ik heb gehoord dat er vandaag een jongen doodgeschoten zou zijn. En in de stad is het ook ellende. Wij zijn niet erg bang dat de onlusten hier echt komen, want wij zitten afgelegen met onze school en daar hebben we nu profijt van."