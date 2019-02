Veenhuizen krijgt met 'De Kinderkolonie' nieuw theaterstuk

'De Kinderkolonie' gaat over de wezen in Veenhuizen in de negentiende eeuw (foto: Theatervoorstelling De Kinderkolonie)

'De Kinderkolonie' gaat over de wezen in Veenhuizen in de negentiende eeuw (foto: Theatervoorstelling De Kinderkolonie)

'De Kinderkolonie' gaat over de wezen in Veenhuizen in de negentiende eeuw (foto: Theatervoorstelling De Kinderkolonie)

Na het Pauperparadijs speelt er in mei en juni weer een theatervoorstelling in Veenhuizen: 'De Kinderkolonie', gebaseerd op een boek van Wil Schaukmann.

Het stuk gaat over de opvang van zo'n 8.000 weeskinderen uit Nederland in de negentiende eeuw, in het Derde Gesticht van Veenhuizen. De voorstelling wordt gespeeld bij Coco Maria, pal naast de plek waar vroeger het Derde Gesticht stond.Kinderen van nu spelen de rol van de wezen van die tijd. De voorstelling moet duidelijk maken dat ondanks de goede bedoelingen, het project een grote mislukking was, waarbij de wezen de dupe waren.De Kinderkolonie is een theatervoorstelling van de hand van Jos Spijkers, die eerder 'Uitschot' en 'Koloniekak' maakte.