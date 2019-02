Bekertoernooi zit erop voor Achilles 1894 en SVBO

Drenthina in boeiend duel naar laatste 16

Zaterdaghoofdklasser Buitenpost kwam acht minuten voor rust op 1-0 door een treffer van Rudmer Loonstra, maar nog voor rust zorgde Stan Haanstra uit een strafschop voor de gelijkmaker. De Assenaren kwamen slecht uit de kleedkamer want na tien minuten in de tweede helft stond het 3-1 (goals van Rick Weening en Berend Schootstra). Zondaghoofdklasser Achilles drong daarna wel aan, maar wist niet meer te scoren. Kort voor tijd bepaalde Weening met zijn tweede treffer de eindstand op 4-1.Zondageersteklasser SVBO kwam al snel door een treffer van Dylan Wessels op voorsprong bij zaterdaghoofdklasser Flevo Boys, maar zag de thuisclub tien minuten na rust op gelijke hoogte komen via Toine Rorije. In een verder pover duel bleef het daarna bij 1-1, waardoor strafschoppen beslissing moesten brengen.SVBO kreeg in die penaltyreeks twee kansen om te winnen, maar liet beide kansen liggen. Uiteindelijk was de 14e strafschop bepalend. Voor SVBO misten Lennon Ebeltjes, Dave Smit en Stefan Kuper. ]