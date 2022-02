Rensenpark is parkregisseur rijker met Ria Medema

Ria Medema is de nieuwe parkregisseur voor het Rensenpark. Ze start nog deze week met haar werkzaamheden. Zij volgt daarmee Peter Reen op die vorig jaar na vier maanden een stap terug zette. Belangrijkste taak die Medema meekrijgt is het oprichten van een stichting die zelf meer de touwtjes in handen krijgt voor wat betreft het beheer van het park.

Medema laat weten 'laaiend enthousiast' te zijn over haar benoeming. De 57-jarige Emmense, eigenaar van een reclame-adviesbureau, kent het park door en door. "Elke Emmenaar draagt het Rensenpark een warm hart toe. En ik niet minder. Ik ben er met mijn kinderen zelf veel geweest in de dierentuintijd."

Stichting

In haar nieuwe rol ziet ze het vooral als haar job om te zorgen voor zoveel mogelijk culturele reuring. "Denk bijvoorbeeld aan evenementen op vaste momenten in het jaar. Activiteiten die de naamsbekendheid van het park verder vergroten."

Aan de andere kant ziet zij ook het belang van de oprichting van een stichting die hiervoor fondsen werft. Naast het organiseren van allerlei events zou dat geld ook ten goede moeten komen van het onderhoud van het park. "Verder wil ik mij richten op het versterken van de onderlinge samenwerking van de huurders in het park."

Koers

Een vastomlijnd plan heeft Medema nog niet. "Ideeen heb ik zat. Maar ik ga me eerst aan iedereen voorstellen en ieders wensen en ideeën op een rijtje zetten. Ik wil bij de ondernemers een beetje proeven hoe zij denken over de koers van het park. Laat ik vooral niet zelf meteen roepen welke kant het op moet. Dat lijkt me niet handig."

Voorzitter Wimjoost Licht van haar opdrachtgever, de Stichting Jaap en Aleid Rensen (JAR), is blij met de komst van Medema. "Ze komt uit Emmen zelf en heeft affiniteit met het park. We denken dat ze prima kan optreden als de verbindende schakel tussen alle betrokken partijen." Ria kwam van alle aanmeldingen als beste uit de bus, aldus Licht.

Kritisch rapport

Medema is niet de eerste parkregisseur van het Rensenpark. Vorig jaar zomer werd Peter Reen uit Leeuwarden in die rol aangetrokken. Na vier maanden kwam daar een einde aan.

Aanleiding was een verschil van inzicht over de toekomst van het park met de gemeente Emmen, de eigenaar van het Rensenpark. Reen stelde in een kritisch rapport dat er een beheerstichting moest komen die meer het roer in handen moet krijgen.

Zeker wat de huurprijs van de gebouwen betreft, aangezien er grote verschillen bestaan tussen de hoogte daarvan tussen de verschillende ondernemer. Verder concludeerde hij dat de verschillende huurders organisatorisch gezien als los zand aan elkaar hangen." Reen liep stuk op de kosten die zijn voorstellen met zich meebrachten. Te hoog, stelde de gemeente. Waarop Reen na overleg met JAR zich terugtrok.

Prima wegbereider

Van Medema wordt verwacht dat ze uiterlijk in december met adviezen op de proppen komt voor de oprichting van een beheerstichting en de definitieve aanstelling van een parkregisseur of parkredactie. Licht: "We zien Ria als een prima wegbereider in dit verhaal."