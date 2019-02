Hoogeveen slaat na rust toe in Sneek en wacht op HZVV

Hoogeveen deelde op het Friese kunstgrasveld de lakens uit, al bleef een beloning voor het overwicht geruime tijd achterwege. Daniël Manning had de score al na enkele minuten kunnen openen, maar hij mikte een voorzet van Shakki Mohamed over het doel. Niet veel later stuitte hun ploeggenoot Levon van Dijk op SWZ-keeper Rasheed Shakur Postma.De thuisclub, koploper in de zondagse eerste klasse F, was tien minuten voor de pauze opeens dicht in de buurt van succes. Een uitstekende voorzet van Joey Huitema werd ternauwernood door de Hoogeveense defensie onschadelijk gemaakt. Via een counter en een gekraakt schot roken de Drentse gasten in de slotfase van de eerste helft opnieuw nadrukkelijk aan de 0-1.Kort na de hervatting dacht Hoogeveen alsnog te scoren, maar een treffer van Manning werd afgekeurd wegens buitenspel. Nadat Sadik Spijodic een nieuwe kans om zeep had geholpen, werd de 0-1 toch een feit. Björn Zwikker tikte in de 69e minuut van dichtbij binnen. Met een vrije trap was Spijodic verantwoordelijk voor de assist. De invaller besliste het duel vlak voor tijd door zelf de 0-2 voor zijn rekening te nemen.In de achtste finales wacht Hoogeveen mogelijk een pikante confrontatie. De kans bestaat namelijk dat buurman HZVV de volgende tegenstander wordt. De Hoogeveense eersteklasser speelt zaterdag in de derde ronde een uitwedstrijd tegen hoofdklasser Urk. Bij een overwinning van HZVV is de burenruzie een feit.