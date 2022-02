Verdachte Assenaar langer vast in zaak dode vrouw in dakkoffer

De Assenaar werd vrijdagochtend aangehouden. Het slachtoffer was volgens de politie al een jaar vermist. Wanneer zij is overleden is nog niet bekend. DNA-onderzoek moet uitwijzen dat het inderdaad om deze vrouw gaat.

Afgelopen maandag werd in het Oranjekanaal bij Orvelte het levenloze lichaam van de vrouw gevonden in een dakkoffer. Die was in het weekend ervoor in het water gegooid. In het tv-programma Opsporing Verzocht werd er aandacht voor het misdrijf gevraagd, dat leverde 38 tips op. Op vrijdagmorgen werd de Assenaar aangehouden.