Doorstart voor sport- en partycentrum Pand 17 in Assen

Er is toch een koper gevonden voor het failliete sport- en partycentrum Pand 17 in Assen. Die neemt maandag de bedrijfsactiviteiten over, zegt curator Jan Maarten Pol.

Wie er achter de doorstart van het bedrijf zit, kan de curator niet zeggen. Daarover wordt maandag meer bekend. Dan is de officiële overdracht van de inboedel. Een deel van het personeel wordt ook overgenomen. Op dit moment werken er vijftien mensen.De nieuwe uitbater van het complex is volgens curator Jan Maarten Pol uiteindelijk aangedragen door de eigenaar van het pand zelf. Dat is Bert Ziengs van Vastgoedbedrijf Aprisco. Eerder meldde Pol dat er drie geïnteresseerden waren, maar dat het enthousiasme onder hen toch niet erg groot was.Pand 17 is een partycentrum aan de rand van de wijk Marsdijk, met squash-, tennis-, badminton- en bowlingbanen, en een hal voor trampolinespringen. Eind vorige maand ging het failliet. De vorige uitbater kwam in de problemen door toenemende concurrentie. De huur werd voor een jaar opgeschort, waardoor de huurschuld opliep tot zo'n 2,5 ton.Alle activiteiten zijn sinds het faillissement gewoon doorgegaan onder leiding van de curator. Wat de toekomst wordt van Pand 17 en of het een andere naam krijgt, maakt de nieuwe exploitant nog bekend.