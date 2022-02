Drenthe heeft grootste personeelstekort van Nederland

In Drenthe hebben meer dan drie op de tien ondernemers moeite om voldoende personeel te vinden. Daarmee heeft onze provincie te maken met het grootste personeelstekort van het land, blijkt uit cijfers van het CBS.

Er zijn wel aanzienlijke verschillen te zien binnen de provincie. De grootste tekorten zijn in Zuidwest-Drenthe en in het noorden van de provincie, waar meer dan 30 procent van de ondernemers aangeeft een tekort aan medewerkers te hebben. In het zuidoosten van de provincie zijn de percentages iets minder hoog. Daar geeft een kwart van de ondernemers aan niet voldoende beschikbaar personeel te kunnen vinden.

Overigens is het tekort aan personeel waar bedrijven mee kampen, wel afgenomen ten opzichte van eind vorig jaar. In het laatste kwartaal van 2021 had meer dan 37 procent van de Drentse ondernemers last van het personeelstekort. Dat is zo'n vijf procent meer dan de cijfers nu aangeven.

Landelijke cijfers