Kamerleden bezorgd over gespannen sfeer rond kinderhartcentra

De Tweede Kamer is niet blij met de manier waarop wordt gediscussieerd over het onderbrengen van kinderhartzorg bij twee ziekenhuizen. Vandaag zat de vaste Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om tafel met vertegenwoordigers uit de gezondheidszorg. Een van die partijen was het UMCG, waar de afdeling kinderhartchirurgie mogelijk sluit.

Voormalig minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge besloot om de kinderhartzorg onder te brengen bij twee ziekenhuizen, in Utrecht en Rotterdam. Huidig minister Ernst Kuipers zette dat plan aanvankelijk door, maar kwam daar eind vorige week op terug. Hij laat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onderzoeken wat precies de gevolgen zijn als dit soort operaties alleen in het Erasmus MC en het UMC Utrecht plaatsvinden. Kuipers is bereid "als daar goede inhoudelijke redenen voor zijn, de keuze voor de locaties te heroverwegen."

Kamerleden uiten hun bezorgdheid

Artsen van de samenwerkende ziekenhuizen in Leiden en Amsterdam en het UMCG in Groningen uitten vandaag hun zorgen tijdens het zogeheten rondetafelgesprek. Ook verschillende Kamerleden riepen Kuipers op om beter te onderbouwen waarom teruggegaan wordt naar twee centra. Zo noemde Wieke Paulusma (D66) het gesprek "erg ongemakkelijk", ook voor de ouders van kinderen met hartklachten.

Daarnaast werden zorgen geuit over de sfeer rond het debat. "Ik vind het wel zorgelijk en pijnlijk om te zien hoe de onderlinge verhoudingen nu zijn. Die voel ik hier en zie ik ook non-verbaal bij u ontstaan", zei Attje Kuiken van de PvdA. Corinne Ellemeet (GroenLinks) merkte hetzelfde op.

De Kamer moet nu een besluit nemen omdat de specialistische centra er zelf niet uit zijn gekomen, en dat zal volgens Kamerlid Nicki Pouw-Verweij van JA21 de inhoud "waarschijnlijk niet ten goede" komen. "Ik denk dat dat iets is waar iedereen zich ook wel een beetje verantwoordelijk voor mag voelen."

(Tekst gaat verder onder de tweet)

Onderzoek begint volgende week

De NZa gaat deze week beginnen met het onderzoek dat Kuipers aankondigde, meldde voorzitter Marian Kaljouw. Zij hekelde de "grote verdeeldheid" die is ontstaan. "En in plaats van een gezamenlijk debat in het belang van het kind nemen professionals en bestuurders elkaar de maat", aldus Kaljouw. "Als dit de voorbode is voor de implementatie van passende zorg, dan kunnen we beter iets anders gaan doen. Want dan gaat het er namelijk nooit komen."

Moeizame verhoudingen