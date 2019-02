Dwangarbeider Joke blij met minister: Erkenning is belangrijk

Gisteren werd over uitbuiting en dwangarbeid gesproken in de Tweede Kamer. Vermeulen was daarbij.De Emmense werd tussen 1969 tot 1972 door de overheid bij de Zusters van de Goede Herder in Almelo geplaatst. Ze was aan de nonnen toevertrouwd, omdat ze slachtoffer was van seksueel misbruik. Maar er was geen plaats voor begeleiding of troost. Vermeulen moest net als vele andere jonge vrouwen vijf en een halve dag per week werken. Handdoeken naaien, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat."Het is zo belangrijk dat eindelijk wordt erkend wat met deze meisjes is gebeurd", zegt Vermeulen. 15.000 kinderen hebben zich tussen 1870 tot 1978 uit de naad gewerkt voor de nonnen. "Dat waren kinderen uit gebroken gezinnen. We werden afgeschilderd als prostituees, als gevallen vrouwen en werden daarom te werk gesteld."Volgens de Emmense heeft de overheid daarbij ook schuld. "Zij plaatsten ook meisjes bij rooms-katholieke congregaties via de Kinderbescherming. Dat is een organisatie die ons had moeten beschermen. Dat hebben ze niet gedaan, terwijl ze wisten wat daar gebeurde."Een groep van zo'n vijftig vrouwen strijdt nu voor erkenning. Vrouwen die nu allemaal tussen de 55 en 92 jaar oud zijn. Vermeulen hoopt dat het onderzoek niet lang gaat duren. "We zijn allemaal mensen van de dag."Minister Dekker moet volgens de Emmense erkennen dat er fouten zijn gemaakt en daarvoor willen de vrouwen excuses hebben. "Dat zou heel veel vrouwen goed doen, want wij werden niet geloofd." Ook een schadevergoeding behoort tot de mogelijkheden. "Maar dat is niet het belangrijkste voor ons. Wij willen erkend worden."