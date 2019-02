Video: Schuwe ijsvogel poseert voor camera

De ijsvogel is een opvallende verschijning met zijn felle, blauw-oranje verenkleed. Toch zul je hem niet snel zien, want het is een schuwe vogel. Lineke Huizing en Jacqueline Speelman lukten het desondanks om de vogel op beeld vast te leggen.

Voor zich uit starend zit de ijsvogel op een stuk beton. Even later heeft hij beet, een smakelijk visje. De ijsvogel is een viseter. Daarom zit hij vaak in de buurt van beken en rivieren met stromend water. Tijdens strenge winters, als het water dichtvriest, heeft de ijsvogel het zwaar.ROEG! was vorige week op de Veluwe en legde daar zeven passerende edelherten vast. Edelherten zijn de grootste landdieren van ons land en vooral het mannetje maakt indruk met zijn gewei.