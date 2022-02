Mondkapjes en het anderhalve meter afstand houden, komen te vervallen, zeggen bronnen in Den Haag tegen de NOS. Daarnaast is het coronatoegangsbewijs (ctb) straks niet meer nodig. De coronapas zou weer heringevoerd worden bij situaties waarin het 'echt een toegevoegde waarde heeft'. Voor reizen naar het buitenland kan de pas wel nodig blijven.

De cultuursector en de horeca zouden vanaf aanstaande vrijdag 18 februari open mogen blijven tot 01.00 uur 's nachts. Een week later zijn de normale, algemene sluitingstijden weer van kracht.

Overal naar binnen lopen kan echter niet, want vanaf 25 februari gaat voor festivals en evenementen waarbij veel mensen aanwezig zijn 1-G gelden. Dat wil zeggen dat bezoekers alleen toegang hebben met een negatieve test.

Naast deze waarschijnlijke versoepelingen wordt de quarantaineperiode verkort. Het Outbreak Management Team (OMT) heeft daar vandaag positief over geadviseerd. Iemand die besmet is met het virus hoeft niet zeven, maar vijf dagen thuis te blijven, "mits deze persoon minimaal 24 uur klachtenvrij is".