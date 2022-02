DOS'46 kiest Henk Jan Mulder als nieuwe coach, Friso Boode assistent

Mulder was tot eind vorig seizoen als coach verbonden aan LDODK uit Gorredijk. De laatste drie seizoenen als hoofdtrainer, het eerste seizoen als assistent. In het seizoen 1989/1990 speelde hij zelf in het Nijeveense roodzwart. Boode is dit seizoen als staflid verbonden aan LDODK, waar hij eind vorig seizoen stopte als speler. De grootste successen in zijn actieve carrière behaalde Boode bij TOP, waarmee hij twee zaaltitels en één veldtitel pakte. Ook won hij een WK en EK met Oranje, waar hij verder twaalf interlands op zijn naam heeft staan.