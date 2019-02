Aantal WW-uitkeringen stijgt, personeelstekort blijft

Het aantal werkloosheidsuitkeringen nam in januari met 1.007 uitkeringen toe. Dat is een stijging van 12,2 procent. Eind vorige maand telde Drenthe in totaal 9.279 WW-uitkeringen.De stijging van het aantal WW-uitkeringen heeft te maken met aflopende jaarcontracten en seizoenswerkloosheid. Met name in uitzendbureau's en in sectoren als bouw, landbouw en vervoer en opslag is er aan het begin van het jaar tijdelijk minder werk.Desondanks is het UWV optimistisch. Ten opzichte van een jaar geleden verstrekte de uitkeringsinstantie in Drenthe ruim 2.000 WW-uitkeringen minder. "Hiermee zet de dalende trend in de WW-ontwikkeling door die drie jaar geleden werd ingezet, al neemt het tempo van daling wel af", meldt het UWV. "Door de aanhoudende economische groei verliezen minder mensen hun baan en WW’ers profiteren van de toegenomen kansen op de arbeidsmarkt en vinden vaker werk."Ondanks dat het aantal werkloosheidsuitkeringen steeg, is er in Drenthe nog steeds een tekort aan werknemers. Vooral vacatures in de techniek, zorg en horeca zijn moeilijk in te vullen.Ook in Groningen en Friesland nam het aantal WW-uitkeringen afgelopen maand toe. Landelijk gezien doet Drenthe het minder goed dan het gemiddelde. Over heel Nederland nam het aantal werkloosheidsuitkeringen met ruim zes procent toe. In totaal krijgt 3,7 procent van de Drentse beroepsbevolking een WW-uitkering, tegen 3,1 procent landelijk gezien.