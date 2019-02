Gewonde bij bedrijfsongeval in Coevorden

Bij een bedrijfsongeval in Coevorden is vanmorgen een werknemer gewond geraakt. Een man is door het dak gevallen bij verpakkingsfabriek Solidus Solutions. Daarbij zou hij ernstig hoofdletsel hebben opgelopen.

Het bedrijf bevestigt het ongeluk, maar kan nog niet vertellen wat er is gebeurd. Meerdere bronnen melden dat er iemand door een dak is gevallen, waarschijnlijk door een plastic koepel. Hij zou een metershoge val hebben gemaakt.Twee ambulances en ook een traumahelikopter werden erbij geroepen. De gewonde is overgebracht naar het ziekenhuis.Solidus Solutions in Coevorden maakt verpakkingsmateriaal.