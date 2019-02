Man gewond na val door dakraam bij bedrijf in Coevorden

De man was in dienst van een extern bedrijf. Hij was op het dak aan het werk. Het ongeluk gebeurde rond een uur of tien. "Het was een ernstig ongeluk, hij maakte een val van vijf à zes meter", zegt Erik van Mierlo, group HR-director bij Solidus. Over de aard van de verwondingen kan hij niets zeggen. "Wij houden contact via zijn werkgever."Twee ambulances en ook een traumahelikopter werden erbij geroepen. De gewonde is overgebracht naar het ziekenhuis in Zwolle.Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Bij ongelukken als deze volgt altijd een onderzoek van de Inspectie SZW.Solidus Solutions in Coevorden maakt verpakkingsmateriaal.