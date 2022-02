Cliëntenraad kraakt verstrekking energiecadeautje van gemeente Emmen

De Emmer cliëntenraad is niet te spreken over de actie met energiebespaarboxen van de gemeente Emmen. De actie ging ten onder aan het eigen succes. Er vond een run op de boxen met onder meer led-lampen, tochtstrips en radiatorfolie plaats, waardoor de gemeente binnen twee weken door het budget heen was.

De actie was bedoeld om de hoger oplopende energierekening te temperen. Inwoners kregen daarom een brief met daarin een QR-code om de app EnergieKnip te installeren. Met deze app kunnen punten verdiend worden en deze punten kunnen worden ingewisseld bij lokale bouwmarkten voor de energiebespaarboxen ter waarde van maximaal 50 euro.

Fiasco

De gemeente kreeg 150.000 euro subsidie voor het uitvoeren van de actie. Het verdienen en inwisselen van de punten op de app kan tot 31 juli 2022. Voorzitter Jakob van Vliet van de cliëntenraad bestempelt de actie als een fiasco. "De gemeente had 49.000 brieven klaar staan, maar er zijn iets meer dan 20.000 verzonden."

De rest werd niet verzonden nadat het geld op was. Een deel van de inwoners van de gemeente had dus het nakijken. "Slechts summier werd er vermeld dat hier sprake was van 'op is op'." Van Vliet spreekt daarom van een vorm van rechtsongelijkheid jegens de mensen die er naast grepen.

Lauw

Wethouder René van der Weide zegt verrast te zijn door het succes. Op een eerdere soortgelijke actie vorig jaar werd maar lauwtjes gereageerd. Bovendien zou niet elke inwoner een box kunnen scoren: het maximum aantal was 3000.