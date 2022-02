Koninklijke Erepenning voor korfbalclub KIOS Ruinerwold

De Koninklijke onderscheiding zou oorspronkelijk al op 11 maart 2020 worden uitgereikt, omdat de korfbalvereniging uit Ruinerwold toen 100 jaar bestond. Het coronavirus gooide in die tijd roet in het eten. Vandaag was wél een geschikt moment voor de uitreiking.

KIOS ontvangt de onderscheiding niet alleen vanwege de 102-jarige leeftijd. KIOS heeft zitting in het gemeentelijk sportforum en is geregeld aanwezig bij avonden in de gemeenteraad van De Wolden. Daarnaast maakte de korfbalclub zich sterk voor de komst van de nieuwe sporthal in Ruinerwold.