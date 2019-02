Meer meldingen van overlast door verwarde mensen

In totaal gaat het om 11.318 meldingen. Dat is fors meer dan in 2017. Toen nam het het aantal incidenten nog met 4,7 procent af ten opzichte van een jaar eerder.Dit blijkt uit cijfers van de politie. Landelijk kwamen in negen van de tien politie-eenheden vorig jaar meer meldingen over verwarde personen binnen.De regio Rotterdam is koploper met 18,3 procent meer meldingen, gevolgd door de regio's Oost-Brabant en Noord-Nederland. Noord-Holland is de enige regio waar het aantal meldingen licht daalde.In vier jaar tijd steeg het aantal meldingen over verwarde personen met ruim de helft. Volgens de politie bellen burgers vaker vanwege 'mensen met gedrag dat zij niet begrijpen', omdat er geen alternatief lijkt te zijn. Dit terwijl deze groep, volgens de politie, in veel gevallen vooral 'goede, passende hulp' nodig heeft.Betrokkenen verklaren tegenover NRC dat de bezuinigingen in de zorg - waardoor minder bedden in psychiatrische instellingen beschikbaar zijn - ook bijdraagt aan de stijging van het aantal overlastincidenten.Of het aantal personen met verward gedrag ook gestegen is, kan niet worden gezegd. De aard van deze meldingen verschilt sterk. Er kan volgens de politie sprake zijn van een psychische stoornis, maar ook van verslaving, dementie, een verstandelijke beperking en diverse levensproblemen. Vaak is er een combinatie van problemen waarbij volgens de organisatie 'inzet van verschillende disciplines nodig is'.