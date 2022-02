Aandacht voor starters tijdens woningdebat in gemeenteraad Emmen

De starters stonden in de spotlights tijdens de bespreking van de woonvisie van de gemeente Emmen gisteravond. De meeste Emmer gemeenteraadsfracties hamerden op meer geschikte woningen voor deze groep.

Wethouder Jisse Otter legde tijdens de commissievergadering de belangrijkste uitgangspunten voor. De inhoud daarvan staat haaks op de vorige visie, waarbij krimp en het schrappen van woningbouwlocaties de boventoon voerde. 'Snoeien doet bloeien', luidde de titel. Wellicht een idee om dat te veranderen in 'groeien doet bloeien', grapte PvdA-raadslid Henk Smit.

Verstoorde markt

Want het college zet hoog in: bijna 4000 woningen en 700 sociale huurwoningen moeten er tot en met 2030 bij komen. In die laatste categorie van sociale huur worden er ook nog 2500 bestaande huizen gerenoveerd of gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Het concept kon in grote lijnen op goedkeuring rekenen van de meeste fracties.

Uiteraard waren er ook opmerkingen en kanttekeningen. Een van de meest gehoorde was aandacht voor starters. "Deze groep staat eindeloos op een wachtlijst voor een huurwoning, kunnen geen hypotheek krijgen en worden geconfronteerd met torenhoge huizenprijzen", aldus Claudia Ester-Schokker (SP), die sprak van een verstoorde markt.

Blind staren

Jenneke Ensink (LEF!) wil ervoor waken dat alles aan de markt wordt overgelaten. Starters die geschikte woningen voor hun neus zien worden weggekaapt door investeerders. Ensink twijfelde over het in de concept woonvisie genoemde zelfbewoningsplicht voldoende soelaas gaat bieden. "Staar je daar niet blind op. Want hoe wil je dat handhaven? Hebben we hier voldoende mensen voor?"

Volgens haar is het overwegen van een doelgroepenverordening voor bepaalde woningbouwlocaties een mogelijke aanvullende optie. Met dit instrument kan een gemeente nieuwbouwwoningen behouden voor bepaalde groepen zoals starters.

Groene longen

Binnen een deel van de Emmer woningvoorraad is sprake van achterstallig onderhoud, aldus Leon Herbers (Wakker Emmen). "Starters die tegen extra kosten aanlopen door verborgen gebreken werkt voor hun financieel allesbehalve bevorderlijk." Het is volgens hem daarom zaak om de betaalbaarheid te bewaken.

Henk Huttinga (ChristenUnie) gaf als waarschuwing mee dat inbreiding een te grote mate aan verstedelijking van de omgeving met zich mee kan brengen. Pas op dat Emmen haar groene longen niet verliest, aldus de fractievoorzitter.

Tiny house in villawijk

Gezien de ontwikkelingen op de woningmarkt in de afgelopen jaren, pleitte Johan Scheltens (VVD) om de woonvisie van de gemeente regelmatig tegen het licht te houden. "Het eens in de vijf jaar herijken is niet voldoende. Wellicht moet je er eens in de twee of drie jaar het eens goed onder de loep nemen."

Meer ruimte aan nieuwe woonvormen, zoals omschreven in de visie, is niets mis mee. Maar pas op voor mismatches, gaf hij als waarschuwing mee. "Een tiny house in bijvoorbeeld een villawijk is geen gezicht." Voor dergelijke woningen is een compleet nieuwe locatie of een locatie aan de rand eerder geschikt, aldus Scheltens.

Harmonie

Wethouder Jisse Otter benadrukte dat de ambitie, die gebaseerd is op de verwachte groei in het aantal huishoudens, hoog ligt. "We hopen dit jaar de 400 woningen aan te tikken."

De extra huurwoningen gaan volgens hem de grootste uitdaging vormen. "In de prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties hebben we het daar over gehad. Normaal verlopen die gesprekken in redelijke harmonie, maar dat kon wel eens minder worden."

