Gans, zwaan en kraanvogel zitten meer huizen in Kloosterveen dwars

Conclusie is namelijk 'dat er nu al zo'n grote verstoring is dat er - los van verdere uitbreiding van Kloosterveen - al te weinig foerageercapaciteit is op de akkerlanden rondom het Fochteloërveen'. "Hierdoor wordt niet voldaan aan de Natura 2000-doelstellingen voor de opvang van beschermde vogelsoorten", aldus het college van B en W in een brief aan de Asser gemeenteraad.

Een raadsmeerderheid drong vorig jaar nog aan op meer tempo achter de bouw van huizen in Kloosterveen. Een tandje minder bouwen vanaf 2030, zoals het college graag wou, daar zijn de meeste raadsfracties in Assen op tegen. Zijn willen dat er juist vol gas doorgebouwd wordt, gezien de enorme vraag naar huizen. Maar die wens om snelheid is ingehaald, en wel door de gans, de zwaan en de kraanvogel.

Tekort herstellen

"Bij elke nieuwe ontwikkeling binnen een straal van 5 kilometer rondom het Fochteloërveen moet het verlies aan akkerbouwland gecompenseerd worden. Samen met de provincie en betrokken natuurpartijen zijn wij in overleg om te kijken hoe het tekort aan foerageercapaciteit hersteld kan worden", aldus het college burgemeester en wethouders. Voor de zomer wordt een nader voorstel verwacht.

Komt er voor de beschermde vogels geen compensatie van de verdwenen gras- en akkerlanden, dan zit woonwijk Kloosterveen straks over een paar jaar op slot. Binnenkort begint de bouw van de eerste huizen in Kloosterakker. Bedoeling is er zo'n 140 per jaar te realiseren. De run op kavels is groot.

Vertraging door stikstofregels